Kayseri\'de terör operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, son bir haftada düzenlenen FETÖ, PKK/KCK, DHKP-C ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.
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Sakarya'nın yeni karma Organize Sanayi Bölgesi Söğütlü OSB için yapılan yer tahsis çağrısına 200'ün üzerinde yatırımcı başvuru yaptı. Söğütlü OSB'nin cazip özellikleri ve bölgenin ulaşım altyapısı, lojistik kolaylığı ve uygun arsa fiyatları yatırımcıları cezbetmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, sadece ihracat ve istihdam artışına katkı sağlayacak firmaları beklediklerini belirtti. Rant amaçlı başvurulara itibar edilmeyeceği vurgulandı. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 40 firma ile sözleşme yapılabilir seviyeye gelindiği açıklandı. Başvurular hala devam etmektedir.
Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'na yanaşan Serenade of the Seas kruvaziyer gemisi, 50 ülkeden 1.800 turisti ağırlayacak. Gemi, bir gece ve iki gün boyunca Tianjin'de demirleyecek ve turistlerin çoğu Beijing ve Tianjin kentlerinde gezinti yapacak. Liman, 2024 yılından bu yana 22 kruvaziyer gemisi ve 68.000 turisti ağırladı.
Esenyurt Devlet Hastanesi'ne yeni yapılan ek binadaki elektrik çalışmaları nedeniyle ameliyathane ve yoğun bakım servisi dışındaki tüm alanlar kapatıldı. Hasta alımını duran hastaneye gelen vatandaşlar, çevredeki devlet hastanelere yönlendirildi. Hastanenin akşam saat 17.00'ye kadar kapalı kalacağı belirtildi.
TÜİK verilerine göre, 2024 yılının ilk 3 ayında Erzincan'da 147 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 243 kişi yaralandı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise toplamda 2 bin 162 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası tespit edildi.
Kahramanmaraş'ta kanserden babası dahil 5 akrabasını kaybettiğini belirten bir anne, 3 yaşında bir oğlu olduğunu ve onun büyüdüğünü, evlendiğini görmek istediğini söyledi. Ailesinde genetik olan bu hastalıktan ölmek istemediğini ifade eden anne, kemoterapi görerek tedavi görmekte olduğunu belirtti.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Manchester City, yarın Santiago Bernabeu'da mücadele edecek. İki takım daha önce 10 kez karşılaşırken, City 4 galibiyet alırken, Real Madrid ise 3 kez kazandı. İki ekip, geçen sezon yarı finalde karşılaşmış ve Manchester City finale yükselmişti. Her iki takım da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde namağlup olarak çeyrek finale çıktı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki evin mutfak kısmında çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, etkilenenler ambulansta tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Saygılar Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, ev sahibi Saide Derin'in çamaşır makinesini çalıştırmasının ardından patlama sesi duyulmasıyla başladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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