Kayseri'de Terör Operasyonu

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında yakalanan 3 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda son bir haftada FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.
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