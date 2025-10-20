Kayseri'de Terör Operasyonu: 22 Gözaltı

Kayseri'de düzenlenen terör operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 22 zanlıyı yakaladı.
