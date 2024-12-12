Kayseri'de Tesisler Arası Yüzme Yarışması Sona Erdi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından organize edilen Tesisler Arası Yüzme Yarışması tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ tarafından 2-10 Aralık tarihleri arasında "Sağlık İçin Kulaç At" sloganıyla düzenlenen yarışma sona erdi.

173 erkek ve 132 kadın sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışma, Talas Sosyal Yaşam Merkezi, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi ve Talas Spor Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Yarışma, 16-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65 yaş olmak üzere 5 farklı kategoride yapıldı.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.