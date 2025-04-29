Kayseri\'de TIR\'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'de, TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Sami Ş., hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Sami Ş.'nin kontrolünü yitirdiği 38 ZF 026 plakalı otomobil, S.A. yönetimindeki 71 KD 971 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mehmet Sami Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Sami Ş.'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.