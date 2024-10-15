Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.
Halil Ş. yönetimindeki 38 TB 203 plakalı yolcu taşıyan minibüs, Tomarza-Turanlı yol ayırımda Davut A'nın kullandığı 50 AAP 052 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, sürücü Halil Ş. ile minibüste bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Tır ile Minibüs Çarpıştı: 11 Yaralı - Son Dakika
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