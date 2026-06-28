Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kayseri\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
28.06.2026 04:40
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Kayseri'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada A.Ö. (21) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kayseri- Develi yolunda meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 AEF 580 plakalı hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada A.Ö. hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. A.Ö.'nün cenazesi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Develi, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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