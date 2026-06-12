Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı

12.06.2026 01:13
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Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

1) KAYSERİ'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 3 ÖLÜ, 5 YARALI

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bünyan ilçesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.B. yönetimindeki 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 38 UV 784 plakalı otomobil, Gergeme Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine, polis, itfaiye, jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası araçlardaki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Kara Mustafa Kara:
    biz de bunun aynısını otuz sene önce gördük bu Kayseri'de hep böyle işte hiçbir şey değişmiyo 0 0 Yanıtla
  • Nihal Aydın Nihal Aydın:
    ne yazık ki bu tür olaylar artık sıkça yaşanıyor ve muhtemelen bundan sonra da aynı şekilde devam edecek 0 0 Yanıtla
  • İsmail Evren Aydın İsmail Evren Aydın:
    bu tarz kazalar hep aynı yerlerde oluyo ya kavşaklar düzeltilse biraz da olsa fark ederdik ama neyse hiç umrunda değil galiba herkesin 0 0 Yanıtla
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