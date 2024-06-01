Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri\'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında folyoya sarılmış ve kağıda emdirilmiş bir miktar esrar ile 6 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

01.06.2024 15:55
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Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında folyoya sarılmış ve kağıda emdirilmiş bir miktar esrar ile 6 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Narkotik, Kayseri, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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