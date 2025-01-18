Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 330 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.T. (25), A.E.C. (26) ve K.A. (22) hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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