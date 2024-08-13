Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev, araç ve üst aramalarında 109,20 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile hassas terazi ele geçirilen operasyonda M.Ş, G.B, A.D, S.A.B, Y.Ş, S.D, Ş.P, M.A.K, ve C.Y. yakalandı.

Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş, cezaevine teslim edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.