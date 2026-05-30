Kayseri'de Viyadükten Düşen Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Kayseri'de Viyadükten Düşen Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

30.05.2026 14:59
Felahiye'de viyadükten baraj gölüne düşen H.G. için 50 kişilik ekip arama çalışmalarına başladı.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde viyadükten baraj gölüne düşerek kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 29 yaşındaki H.G, Yaşar Karayel Viyadüğü'nden henüz belirlenemeyen nedenle Yamula Baraj Gölü'ne düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, UMKE, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi ve İHH'den toplam 50 kişilik ekip sevk edildi.

Ekipler 3 bot yardımıyla baraj gölünün yüzeyinde, balık adamlar ise su altında arama çalışmalarını sürdürüyor.

Baraj gölünde kaybolan H.G'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yaşar Karayel, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Felahiye, Kayseri, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
