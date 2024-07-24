Kayseri'de Yabancı Uyruklu İki Grup Arasında Çıkan Silahlı Kavgada 2 Kardeşin Ölümüne İlişkin Davada Yargılama Başladı - Son Dakika
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Kayseri'de Yabancı Uyruklu İki Grup Arasında Çıkan Silahlı Kavgada 2 Kardeşin Ölümüne İlişkin Davada Yargılama Başladı

Kayseri'de Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeşin ölümüne ilişkin açılan dava başladı. Duruşmada, sanıklardan biri uyuşturucu madde kullandığını iddia ederken, diğer sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına karar verirken, diğer sanığın tahliyesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

24.07.2024 16:37
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Kayseri'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeşin ölümüne ilişkin haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Suriye uyruklu tutuklu sanıklar H.E.H. ve kardeşi B.E.H. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Sanık H.E.H. savunmasında, 3 yıldır uyuşturucu madde kullandığını iddia etti.

Olaydan iki gün önce maktul M.A'dan 150 lira karşılığında uyuşturucu aldığını ve parayı ödemediği için kendisiyle tartıştığını öne süren H.E.H, "Telefonla arayıp, küfretti. Sonra yanında 4-5 kişi ile eve gelip beni dövmeye başladı. Öldürecekler diye korktum. Korkutma amaçlı tüfekle kapıya doğru ateş ettim. M.A'nın yere düştüğünü gördüm. Üzerime gelmeye devam ettiler. Tüfeği almak istediler, arbede çıktı. Bu sırada tüfek patladı. Korktuğum için olay yerinden kaçtım." diye konuştu.

B.E.H. ve diğer sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, H.E.H'nin tutukluluğunun devamına, B.E.H'nin tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 5 katlı binanın son katında, 24 Kasım 2023'te, Suriyeli iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan silahla kavgada tüfekle vurulan A.A. ve kardeşi M.A. ölmüş, olayın ardından H.E.H. ve kardeşi B.E.H. ile A.A, A.E.H, M.E.H. ve M.A.H. gözaltına alınmış, iki kardeş tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kayseri, Suriye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Yabancı Uyruklu İki Grup Arasında Çıkan Silahlı Kavgada 2 Kardeşin Ölümüne İlişkin Davada Yargılama Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Yabancı Uyruklu İki Grup Arasında Çıkan Silahlı Kavgada 2 Kardeşin Ölümüne İlişkin Davada Yargılama Başladı - Son Dakika
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