Kayseri\'de Yalnız Yaşayan Adam Tuvalete Girerken Düşerek Hayatını Kaybetti

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KAYSERİ'de yalnız yaşayan Mustafa Ramazanoğlu (72), tuvalete girdiği sırada düşerek hayatını kaybetti. Ramazanoğlu'nun cansız bedeni, kendisini ziyarete gelen kız kardeşi tarafından bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Ufuk Sokak'ta 2 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Mustafa Ramazanoğlu, kız kardeşinin kendisini ziyarete geldiği sırada tuvale gitti. Kız kardeşi, ağabeyinin tuvalette uzun süre kalmasından şüphelenerek Ramazanoğlu'nun yanına gitti ve ağabeyini tuvalette hareketsiz yatarken buldu. Kız kardeşinin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ramazanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Ramazanoğlu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.