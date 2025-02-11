Kayseri'de Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Zafiye Sokak'ta yaşayan Ş.Ö'nün bodrum katındaki evinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi üzerine yangın çıktı.
Mahalledeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Ekipler, evde tek başına yaşadığı öğrenilen Ş.Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ş.Ö'nün cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi.
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