Kayseri\'de Yasa Dışı Avlanan 8 Kişiye Para Cezası

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yasa dışı avlanan 8 kişiye para cezası verildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı avlanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Melikgazi ilçesinde yasa dışı avlandığı tespit edilen 8 kişiye, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan para cezası uygulandı.

Ekipler, av tüfeği, 2 ses cihazı, 2 akü ile avcıların yasa dışı avladığı 6 cansız ördeğe el koydu.