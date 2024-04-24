Kayseri\'de yasa dışı keklik avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde yasa dışı keklik avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızılören mevkisi genel avlağında yasa dışı av yapıldığı ihbarı alan ekipler harekete geçti.

Görevliler 2 kişiye, kurdukları tuzakla canlı olarak yakaladıkları 6 keklik ile birlikte suçüstü yaptı, 4 kafes, keklik yakalama ağı ile 3 hoparlöre el koydu.

Kaçak avcılara Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tazminat ve idari para cezası uygulandı.

Öte yandan keklikler doğaya bırakıldı.