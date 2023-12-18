KAYSERİ\'de Yaya Kaza: Fulya Turhan Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan Fulya Turhan (20), aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücü, ekiplerce aranıyor.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Fulya Turhan'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç çarptı. Kazada Turhan, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turhan, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turhan, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.