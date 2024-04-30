Kayseri\'de yük treni otomobile çarptı, yolcu yaralandı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki yolcu yaralandı.
Sefer bilgisi öğrenilemeyen yük treni, Güven Caddesi'ndeki kontrollü hemzemin geçitte V.C. yönetimindeki 16 FH 650 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobildeki yolcu, ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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