Kayseri Hacılar'da oğul yapan arılar çatı temizleyen 4 kişilik aileyi soktu

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, çatı temizliği yapan Recep K. ile yardımına gelen eşi, oğlu ve kızına, oğul yapan arılar saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden arı sokan Recep K. ile kızı, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Ali Paşa Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Temizlik için evinin çatısına çıkan Recep K., oğul yapan arıların saldırısına uğradı. Recep K.'nin yardım çağrısı üzerine eşi Hatice K. ile isimleri öğrenilemeyen oğlu ve kızı da yardıma koştu. Oğul yapan arılar, aile üyelerine de saldırdı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzlerce arının saldırısına uğrayan Recep K. ile kızı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Hatice K. ile oğlu ise ambulansta tedavi edildi.

Olayı anlatan Hatice K., "Eşim çatıyı temizliyordu. Bir anda arılar üzerine saldırmış. Orada baygınlık geçirmiş. Biz de sesini duyduk. Çıkmak istedik ama çıkamadık. Arılar bize de saldırdı. İtfaiyeden ve ambulanstan yardım istedik. Şu anda eşim hastaneye gitti. Komşular çarşafın içinde indirdi. Çığlık atınca biz de dışarı çıktık. 'Yardım edin' diye feryat etti ve sesi kesildi, o an öldü zannettim. Oğlumun 5-6 yerinden sokmuş. Kızımı vücudunun çeşitli yerlerinden sokmuş. Eşim çok kötü. Çok büyük bir olay atlattık" dedi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,