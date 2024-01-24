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Kayseri Kocasinan'da Komşu İş Yeri Sahipleri Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da Komşu İş Yeri Sahipleri Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri Kocasinan ilçesinde iş yeri komşuları arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Kocasinan\'da Komşu İş Yeri Sahipleri Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı
24.01.2024 - 13:58,
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Kayseri Kocasinan ilçesinde iş yeri komşuları arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskisanayi Bölgesi 6018. Cadde'de metal işi yapan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen yabancı uyruklu Y.K. ile komşusu O.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, tabancayla O.Ö'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan O.Ö. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, şüpheli olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Kocasinan, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Kocasinan'da Komşu İş Yeri Sahipleri Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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