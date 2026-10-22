Kayseri-Malatya yolunda 2 araçta 11 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri-Malatya yolunda 2 araçta 11 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri-Malatya kara yolunda jandarmanın durdurduğu 2 araçta bandrolsüz sigara, elektronik sigara kiti ve puro gibi çok sayıda kaçak ürün bulundu; toplamda 11 bin 100 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kayseri- Malatya kara yolunda durdurulan 2 araçta arama yaptı.
Araçlarda, 11 bin 100 paket bandrolsüz sigara, 5 bin 575 paket elektronik sigara kiti, 360 elektronik sigara, 1250 puro, 55 kilogram nargile tütünü, 8 cep telefonu, 624 adet gümrük kaçağı muhtelif malzeme ve 200 kilogram çay ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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