Kayseri Melikgazi'de iddiaya göre erkek arkadaşının tabancasıyla bir kadın yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de iddiaya göre erkek arkadaşının tabancasıyla bir kadın yaralandı

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Kayseri Melikgazi\'de iddiaya göre erkek arkadaşının tabancasıyla bir kadın yaralandı
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Kayseri Melikgazi'de iddiaya göre bir kadın, erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla yaralandı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde erkek arkadaşının tabancayla vurduğu kadın yaralandı.

İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atasözü Sokak'ta E.D. ile erkek arkadaşı N.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.A., tabancayla E.D.'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
Melikgazi3. SayfaOlaylarKayseriGüncelPolisSuçSon Dakika

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