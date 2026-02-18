Kayseri-Niğde Yolunda Minibüs Dehşeti

KAYSERİ- Niğde yolunda minibüsün çarptığı sahipsiz 3 at öldü, sürücü yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Kayseri- Niğde yolu 17'nci kilometresinde meydana geldi. Sefa D. idaresindeki 38 AIY 695 plakalı minibüs, yola çıkan sahipsiz 3 ata çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, 3 at öldü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
