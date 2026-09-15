Kayseri'nin adalet hizmetleri altyapısı güçlendiriliyor

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Adalet Bakanlığınca 2002'den bugüne Kayseri'de hayata geçirilen yatırımların toplam tutarının 11 milyar 788 milyon 335 bin liraya ulaştığını bildirdi.

Okandan, yazılı açıklamasında, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, il ve ilçe adalet sarayları ile ceza infaz kurumu yatırımlarıyla kentin adalet hizmetleri altyapısının güçlendirildiğini, 2002 yılından bugüne Kayseri'de hayata geçirilen yatırımların toplam tutarının 11 milyar 788 milyon 335 bin liraya ulaştığını ifade etti.

Yeni projeleri de yakından takip ettiklerini belirten Okandan, 2026 yılı yatırım programında yer alan Develi Ceza İnfaz Kurumu ile 2027 yılı yatırım programına teklif edilen "Kayseri Ek Adalet Binası Projesi" için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Okandan, İçişleri Bakanlığı ile ortak yürütülecek Bünyan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız ve Yeşilhisar hükümet konakları projelerinin ilçelere katkı sağlayacağını ve Gültepe Kapalı Cezaevi'nin taşınması talebini Adalet Bakanlığına ilettiklerini aktardı.

Yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile adalet bakanlarına teşekkür eden Okandan, "Kayseri'miz için eser ve hizmet siyasetimize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.