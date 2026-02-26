Kayseri'nin Ocak İhracatı Düştü - Son Dakika
Kayseri'nin Ocak İhracatı Düştü

26.02.2026 13:16
Kayseri'nin ocak ayı ihracatı, bir önceki yıla göre %5,94 azalarak 291 milyon dolara geriledi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ocak ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Gülsoy, yazılı açıklamasında, 2025 yılını 3 milyar 847 milyon dolar ihracatla kapatan Kayseri'nin, 2026 ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,94 düşüşle 291 milyon 804 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

İş dünyası olarak tüm güçleriyle üretim, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliği için olağanüstü mücadele verdiklerini belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, 2026 yılı ocak ayında 291 milyon 804 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,94 oranında azalış yaşanmıştır. İthalatımız ise 129 milyon 532 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 20,82 azalış gerçekleşmiştir. 140 ülkeye ocak ayında ihracat gerçekleştirdik. İhracat pazarlarımız Almanya, ABD, Polonya, İtalya, Avusturya, Irak, Fransa, Fas, Hollanda, Birleşik Krallık'tır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden, elektrik ve elektronik, makine ve aksamları, halı, su ürünleri ve hayvansal mamuller gibi sektörlerde artış yaşanırken, demir ve demir dışı metaller, mobilya kağıt ve orman ürünleri, çelik, tekstil ve ham maddeleri gibi sektörlerde de azalış gerçekleşmiştir."

Gülsoy, 2025 yılının küresel riskler ve ekonomik zorluklarla geride bıraktıklarına değinerek, "Ülkemizde enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan parasal sıkılaştırma politikalarından en çok reel sektörümüz etkilenmiştir. Özellikle yüksek faiz oranları ve artan maliyetler, üreticilerimizi zorlamıştır. Finansmana erişim, yaptırımlar, hukuki belirsizlikler, sigorta ve tahsilat risklerinin iş dünyasının önündeki temel engellerdir. Ancak dezenflasyon sürecinde katedilen mesafe ve Merkez Bankası'nın faiz indirimi yönündeki kararlı adımları, 2026 yılı için umutlarımızı tazelemektedir. İş dünyası olarak beklentimiz, finansman maliyetlerini düşürecek bu indirim sürecinin devam etmesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

