Kayseri Talas'ta Amir Ateş Saygı Gecesi düzenlendi

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Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından "Amir Ateş Saygı Gecesi" düzenlendi.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Talas Musiki Cemiyeti sahne aldı.

Etkinliğin ilk bölümünde sanatseverler buluşan Talas Musiki Cemiyeti, rast makamından şarkılar seslendirdi.

Amir Ateş'in sahne aldığı ikinci bölümde ise ünlü bestekarın sevilen eserleri okundu.