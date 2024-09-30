Kayseri ve Sivas'a Sağanak Uyarısı

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Kayseri ve Sivas çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Kayseri ve Sivas çevrelerinde beklenen sağanak, yerel kuvvetli olacak.

Yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen sağanak sonucunda oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.