Kayseri Yahyalı'da park kavgasında bıçaklanan kişi öldü, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Yahyalı'da park kavgasında bıçaklanan kişi öldü, şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi'nde araç park etme yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde araç parkı nedeniyle çıkan tartışmada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Derebağ Mahallesi'nde M.A. (42) ile komşusu H.H.Ç. (25) arasında araç park etme meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından H.H.Ç. aracını park edip babaannesinin evine gitti.

Peşinden gelen M.A. ile H.H.Ç. arasında evde tartışma sürdü.

Kavgaya dönüşen tartışmada, H.H.Ç, komşusu M.A'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde yaptıkları kontrollerde M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
3. SayfaYahyalıKayseriGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Fransa’yı salladı Bu adam gerçekten futbolcunun kralı Fenerbahçe'nin eski yıldızı Fransa'yı salladı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz Dev şirket sessizliğini bozdu Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
Seçim gündemi ısındı Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi Seçim gündemi ısındı! Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
17:32
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
17:30
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini Tam 7 gol çıkacak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak
17:26
Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya
Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya
17:03
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
15:37
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
15:07
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum
İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 17:51:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayseri Yahyalı'da park kavgasında bıçaklanan kişi öldü, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei