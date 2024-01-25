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Kayseri'ye Ocak ayında da 'lapa lapa' kar yok - Son Dakika
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Kayseri'ye Ocak ayında da 'lapa lapa' kar yok

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, Kayseri'de Ocak ayında lapa lapa kar yağışı olmayacağını söyledi. Hafta sonu hafif kar yağışı görme ihtimali olduğunu belirten Bütüner, önümüzdeki 3 gün için kar yağışı beklemediklerini ifade etti. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini ve vatandaşların sis, pus, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kayseri\'ye Ocak ayında da \'lapa lapa\' kar yok
25.01.2024 - 00:40,
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Kayseri'ye Ocak ayında da 'lapa lapa' kar yok

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner:

"Tahminlerimize göre Kayseri'de Ocak ayında da lapa lapa kar yağışı olmayacak"

KAYSERİ - Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, Kayseri'de hafta sonu hafif kar yağışı görme ihtimalinin olduğunu söyleyerek, "Tahminlerimize göre Kayseri'de Ocak ayında da lapa lapa kar yağışı olmayacak" dedi.

Hafta boyunca beklenen yağışın tahminlerde olmadığını söyleyen Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız tahminlere göre önümüzdeki 3 gün kar yağışı beklemiyoruz. Bugün, yarın ve Cuma günü genellikle az bulutlu, zaman zaman parçalı ve çok bulutlu bir hava bekliyoruz. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekliyoruz. Cuma gününden sonra Cumartesi günü de hafif kar yağışı görme ihtimalimiz çok yüksek il genelinde. Pazar günü ise Cuma ve Cumartesi gününe göre oranla biraz daha fazla bir kar yağışı olabilir ama yine beklediğimiz o kuvvetli kar yağışını Pazar ve Pazartesi günü de beklemiyoruz" dedi.

Bütüner, Ocak ayında Kayseri'de lapa lapa kar yağmayacağını söyleyerek, "Hava sıcaklıkları şu anda mevsim normalleri civarında devam ediyor. 2 ile 5 derece arasında azami sıcaklıklar göreceğiz. Asgari sıcaklıklarımız ise -2 ile -5 derece arasında seyredecek. Rüzgarlarımız da hafif ve zaman zaman orta kuvvette olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımız da az önce belirttiğim özellikle sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadiselerine karşı dikkatli olsunlar. Yine sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları yüksek kesimlerde bekliyoruz. Gerekli tedbirleri alırlarsa iyi olur. Bugün de yaptığımız tahminlere göre beklediğimiz o lapa lapa kar yağışını büyük ihtimalle göremeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri'ye Ocak ayında da 'lapa lapa' kar yok - Son Dakika
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