KAYÜ İletişim Sağlık Yüksekokulu Açıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) İncesu Ayşe- Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim binasının açılışı ve mezuniyet töreni yapıldı.
Törene, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, hayırsever iş insanı Saffet Arslan, diğer protokol üyeleri ve akademik kadro ile öğrenciler katıldı.
Törende protokol konuşmalarının ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.
Yüksekokulu bitiren 60 öğrenci, şed kuşanarak mezun oldu.
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