KAYÜ'ye 'Spor Dostu Kampüs' Ünvanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KAYÜ'ye 'Spor Dostu Kampüs' Ünvanı

18.06.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK, Kayseri Üniversitesine 'Spor Dostu Kampüs' ünvanı vererek 11. sırada yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Kayseri Üniverstesine (KAYÜ) "Spor Dostu Kampüs" ünvanı verildi.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla "Spor Dostu Kampüs Ödülleri" sertifika töreni düzenlendi.

Ödülü Özvar'dan alan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversiteye ve şehre hayırlı olmasını diledi.

Karamustafa, bağımsız kişiler tarafından yürütülen değerlendirmeler sonucunda, üniversitenin "Spor Dostu Kampüsü" ünvanını almaya hak kazandığını ifade etti.

Üniversitenin başarılarına bir yenisini daha eklediğini belirten Karamustafa, şunları kaydetti:

"Toplamda 73 üniversitenin 81 farklı kampüsüyle başvuruda bulunduğu bu prestijli ünvan için yapılan detaylı incelemeler neticesinde, kriterleri başarıyla tamamlayan 30 üniversitenin 31 kampüsü 'Spor Dostu Kampüs' seçildi. Üniversitemiz, seçkin ve güçlü liste içerisinde 11. sırada yer alarak bir başarıya imza atmış oldu. Bizler sadece mesleki ve teknik yükseköğretimde değil, kültürde, sanatta ve sporun birleştirici gücünde de öncü bir kampüs inşa etme gayretindeyiz."

Kaynak: AA

Kayseri, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYÜ'ye 'Spor Dostu Kampüs' Ünvanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz

13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:14
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
13:07
Büyük ters köşe İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
12:49
Haluk Levent’e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 13:35:15. #7.13#
SON DAKİKA: KAYÜ'ye 'Spor Dostu Kampüs' Ünvanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.