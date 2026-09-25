Kaza geçirenlerin verilerini hukuka aykırı temin eden şüphelilerden 8'i tutuklandı - Son Dakika
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Kaza geçirenlerin verilerini hukuka aykırı temin eden şüphelilerden 8'i tutuklandı

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Kaza geçirenlerin verilerini hukuka aykırı temin eden şüphelilerden 8\'i tutuklandı
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İstanbul merkezli 4 ilde operasyonda şüphelilerden 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada kaza geçirenlerin verileri hukuka aykırı temin edilerek 253 bin kişiden vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaşıldı.

Ceren KÜP/ İSTANBUL, – TRAFİK kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilip, hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarılmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul merkezli 4 ildeki eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde temin ederek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktardığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

4 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) incelemelerinde, bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, acente ve eksperlerle servis çalışanlarına olağandışı para transferleri yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde bilgilere ulaşıldı. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete yönelik eş zamanlı arama ve gözaltı yapıldı.

11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden birinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
İstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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