Kaza Kurbanları Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİ
Adana'nın Kozan ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Engin Eldaş, Fatma Eldaş, Selbihan Balta, Duygu Yılmaz ve kızı Defne Yılmaz'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. Cenazeler, Kozan'ın Yukarıkeçili Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan namazın ardından kaza kurbanları gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),
