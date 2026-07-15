Kaza Sonrası TIR Şoförü Serbest Bırakıldı

ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ, SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde dün Yahya Ergin (81) ile eşi Aysel Ergin'in (80) yaşamını yitirdiği kaza sonrası adliyeye sevk edilen TIR şoförü Numan A. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kazada ölen Ergin çifti bugün Uzun Mehmet Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,
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