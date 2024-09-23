Kazada Anne-Baba Kaybı, Dilay Hastanede

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ATATÜRK Üniversitesi'ne ailesi ile birlikte kayıt yaptırmaya giderken içinde bulundukları otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada anne ve babasını kaybeden Dilay Anataca'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Ciğerleri su toplayan Anataca, kaza sırasında kırılan camdan dışarı çıktığını ve suyun kendisini 100 metre kadar sürüklediğini söyledi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Aziziye ilçesinin kırsal Çiğdemli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Mustafa Anataca'nın (50) kontrolünü yitirdiği 67 ADN 523 plakalı otomobil, yol kenarındaki reklam tabelasına çarpıp su kanalına uçarak, ters döndü. Yoldan geçenler otomobili fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, otomobildeki Mustafa Anataca ile eşi Birsen Anataca'nın (49) cansız bedenlerine ulaşıldı. Yüzerek kendi imkanlarıyla kurtulan çiftin kızları Dilay Anataca ise ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ciğerlerinin su toplaması nedeniyle Göğüs Cerrahisi Servisi'nde tedavi altına alınan Anataca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dilay Anataca, babasının yağmurdan dolayı otomobilinin kontrolünü kaybettiğini, aracın ana yoldan çıkarak bir süre toprakta gittikten sonra su kanalına uçtuklarını söyledi. Kendisinin otomobilin arkasında oturduğu ve emniyet kemerinin bağlı olmadığını belirten Anataca, suya düşüp ters dönen otomobilden kırılan camdan güçlükle dışarı çıktığını ve suyun kendisini yaklaşık 100 metre sürüklediğini söyledi. Kanaldan dışarı çıkamadığını ve dakikalarca orada tutunduğu bir şeyle yardımın gelmesini beklediğini vurgulayan Anataca, bulunduğu yere AFAD ve sağlık ekiplerinin gelerek kendisini çıkarıp ambulansla hastaneye kaldırdığını ifade etti.

TAZİYE MESAJI

Atatürk Üniversitesi kaza ile ilgili olarak, taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Üniversitemiz Kazım Karabekir Eğitim Fakültesine kayıt yaptırmak üzere ailesiyle birlikte çıktığı yolculukta meydana gelen trafik kazasında, öğrencimiz Dilay Anataca sağ olarak kurtulmuş ancak annesi Birsen Anataca ile babası Mustafa Anataca dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Öğrencimizin kıymetli ailesine Allah'tan rahmet; başta Dilay olmak üzere tüm sevenlerine ve Atatürk Üniversitesi ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

Adi Tıp Kurumu'ndan alınan Birsen Anataca ile Mustafa Anataca'nın cenazeleri Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Anataca çiftinin cenazeleri akşam uçakla İstanbul'a oradan da kara yolu ile memleketleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesine götürülecek. Dilay Anataca'nın hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.