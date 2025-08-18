Kazak Gençlerinin ATA Aşkı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kazak Gençlerinin ATA Aşkı

Kazak Gençlerinin ATA Aşkı
18.08.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazak gençleri, bozkırda at koşturarak ata binme geleneğini sürdürüyor. Atçılık, yaşamlarının parçası.

Kazak gençleri, boş zamanlarında en çok uçsuz bucaksız bozkırda at koşturmayı seviyor.

Dünyada atların ilk kez evcilleştirildiği toprak olarak bilinen Kazakistan'da atçılık geleneği hala önem taşıyor. Kazaklar için adeta yaşamın bir parçası olan bu gelenek nesilden nesle aktarılıyor.

2024'teki son istatistiklere göre, ülkede atın 14 çeşit ırkı bulunurken toplam at popülasyonu ise 4 milyonu aşmış durumda. Böylece Kazakistan, at sayısı bakımından ABD, Meksika ve Brezilya gibi ülkelerle liderliği paylaşıyor.

Öte yandan eskiden ata binmeyi çok küçük yaşta öğrenen Kazaklar, bu geleneği bugün de yaşatmaya çalışıyor.

Kırsal bölgelerde erken yaşta ata binme geleneği kısmen sürdürülürken şehirlerde ise bu durum at çiftliklerinde düzenlenen eğitimlerle mümkün oluyor.

Başkent Astana'dan 15 kilometre uzaklıkta bulunan "Qulatay At Çiftliği", haftanın her günü ata binmek için şehirden gelen gençlerle doluyor.

Çiftlikte hem seyis hem binicilik eğitmeni olarak çalışan Abay Amanjol, AA muhabirine, çiftlikte 300'e yakın at bulunduğunu, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını söyledi.

Amanjol, buranın şehirdeki binicilik kurslarından farkının ise ata binmenin sınırlı alanda değil uçsuz bucaksız bozkırda hiçbir engelin olmadığı bir ortamda öğretilmesi olduğunu anlatarak "At koşturmak büyük bir adrenalin kaynağı olduğu için daha çok gençler geliyor." diye konuştu.

Ata binme geleneğinin Kazakların genlerindeki bir yetenek olduğunu dile getiren Amanjol, "Hayatında hiç ata binmemiş insanların burada ilk günden ata binip koşturduklarını gördüm. Zamanında sadece dedelerimiz değil ninelerimiz de ata binmede ustalaştılar. Bozkırda özgürce at koşturmanın verdiği ruh ve hissi anlatmak mümkün değil." dedi.

Çiftliğe at binmeye gelen Anel Azamatkızı, ata binmeyi sıfırdan öğrendiğini söyleyerek "Astana'da yaşıyorum ve boş zamanlarımı burada geçiriyorum. Önünde hiç engel olmadan at koşturmak muhteşem bir duygu." ifadelerini kullandı.

Baurcan Alimhanov da genelde arkadaşlarıyla hafta sonunu ata binerek geçirdiklerini anlatarak "Özellikle at üstünde bozkırda gün batımını izlemekten ayrı bir keyif alıyorum." diye konuştu.

Kazakistan'da son dönemde gençlerin en çok rağbet gösterdiği aktivite olan ata binmenin kişi başı ücreti ise bir saatliğine 5 bin ile 15 bin tenge (yaklaşık 380-1100 lira) arasında değişiyor.

Kaynak: AA

Kazakistan, Güncel, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazak Gençlerinin ATA Aşkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 11:20:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kazak Gençlerinin ATA Aşkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.