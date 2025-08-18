Kazak Gençlerinin ATA Aşkı

Kazak gençleri, boş zamanlarında en çok uçsuz bucaksız bozkırda at koşturmayı seviyor.

Dünyada atların ilk kez evcilleştirildiği toprak olarak bilinen Kazakistan'da atçılık geleneği hala önem taşıyor. Kazaklar için adeta yaşamın bir parçası olan bu gelenek nesilden nesle aktarılıyor.

2024'teki son istatistiklere göre, ülkede atın 14 çeşit ırkı bulunurken toplam at popülasyonu ise 4 milyonu aşmış durumda. Böylece Kazakistan, at sayısı bakımından ABD, Meksika ve Brezilya gibi ülkelerle liderliği paylaşıyor.

Öte yandan eskiden ata binmeyi çok küçük yaşta öğrenen Kazaklar, bu geleneği bugün de yaşatmaya çalışıyor.

Kırsal bölgelerde erken yaşta ata binme geleneği kısmen sürdürülürken şehirlerde ise bu durum at çiftliklerinde düzenlenen eğitimlerle mümkün oluyor.

Başkent Astana'dan 15 kilometre uzaklıkta bulunan "Qulatay At Çiftliği", haftanın her günü ata binmek için şehirden gelen gençlerle doluyor.

Çiftlikte hem seyis hem binicilik eğitmeni olarak çalışan Abay Amanjol, AA muhabirine, çiftlikte 300'e yakın at bulunduğunu, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını söyledi.

Amanjol, buranın şehirdeki binicilik kurslarından farkının ise ata binmenin sınırlı alanda değil uçsuz bucaksız bozkırda hiçbir engelin olmadığı bir ortamda öğretilmesi olduğunu anlatarak "At koşturmak büyük bir adrenalin kaynağı olduğu için daha çok gençler geliyor." diye konuştu.

Ata binme geleneğinin Kazakların genlerindeki bir yetenek olduğunu dile getiren Amanjol, "Hayatında hiç ata binmemiş insanların burada ilk günden ata binip koşturduklarını gördüm. Zamanında sadece dedelerimiz değil ninelerimiz de ata binmede ustalaştılar. Bozkırda özgürce at koşturmanın verdiği ruh ve hissi anlatmak mümkün değil." dedi.

Çiftliğe at binmeye gelen Anel Azamatkızı, ata binmeyi sıfırdan öğrendiğini söyleyerek "Astana'da yaşıyorum ve boş zamanlarımı burada geçiriyorum. Önünde hiç engel olmadan at koşturmak muhteşem bir duygu." ifadelerini kullandı.

Baurcan Alimhanov da genelde arkadaşlarıyla hafta sonunu ata binerek geçirdiklerini anlatarak "Özellikle at üstünde bozkırda gün batımını izlemekten ayrı bir keyif alıyorum." diye konuştu.

Kazakistan'da son dönemde gençlerin en çok rağbet gösterdiği aktivite olan ata binmenin kişi başı ücreti ise bir saatliğine 5 bin ile 15 bin tenge (yaklaşık 380-1100 lira) arasında değişiyor.