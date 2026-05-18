Kazak Omurga Günleri Astana'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazak Omurga Günleri Astana'da

Kazak Omurga Günleri Astana\'da
18.05.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA destekli etkinlikte omurga sağlığı üzerine eğitimler ve sunumlar yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "Kazak Omurga Günleri" adlı bilimsel tıp etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, omurga sağlığı ve omurga cerrahisi alanında Orta Asya'nın önemli bilimsel platformları arasında yer alıyor.

TİKA'nın destekleriyle bir hafta süren etkinlikte, minimal invaziv omurga cerrahisi yöntemleri, endoskopik uygulamalar, skolyoz tedavileri ve dejeneratif omurga hastalıkları gibi güncel konular ele alındı.

Uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, teorik oturumların yanı sıra uygulamalı eğitimler de düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'den 13 beyin ve sinir cerrahisi uzmanı katıldı. Türk hekimler tarafından gerçekleştirilen sunum ve eğitim programları sayesinde yaklaşık 130 Kazak doktor bilimsel eğitimlerden faydalandı.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Kazakistan arasındaki sağlık alanındaki işbirliğinin her geçen yıl güçlendiğini belirtti.

Gerçekleştirilen eğitim programlarının bilgi ve tecrübe paylaşımına önemli katkı sunduğunu ifade eden Erdoğmuş, modern tıbbi uygulamaların bölge ülkelerinde yaygınlaştırılmasına yönelik projeleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Erdoğmuş, Türkiye, Kazakistan ve farklı ülkelerden sağlık profesyonellerini bir araya getiren etkinliğin iki ülke arasındaki sağlık diplomasisinin geliştirilmesine ve bilimsel işbirliğinin artırılmasına katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazak Omurga Günleri Astana'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in İran’a saldırılar için Irak’ta “ikinci gizli karakol kurduğu“ iddiası İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta "ikinci gizli karakol kurduğu" iddiası
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu. Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Yozgat’ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza Yozgat'ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza
Eyüpspor, Fenerbahçe’ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı
Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi

18:53
Mersin’de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
Mersin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:45
Halil İbrahim Kalaycıoğlu “Mezhebimi sordu“ dedi, İlyas Salman’dan yanıt geldi
Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 19:18:02. #7.12#
SON DAKİKA: Kazak Omurga Günleri Astana'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.