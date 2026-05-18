Kazak Omurga Günleri Astana\'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "Kazak Omurga Günleri" adlı bilimsel tıp etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, omurga sağlığı ve omurga cerrahisi alanında Orta Asya'nın önemli bilimsel platformları arasında yer alıyor.

TİKA'nın destekleriyle bir hafta süren etkinlikte, minimal invaziv omurga cerrahisi yöntemleri, endoskopik uygulamalar, skolyoz tedavileri ve dejeneratif omurga hastalıkları gibi güncel konular ele alındı.

Uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, teorik oturumların yanı sıra uygulamalı eğitimler de düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'den 13 beyin ve sinir cerrahisi uzmanı katıldı. Türk hekimler tarafından gerçekleştirilen sunum ve eğitim programları sayesinde yaklaşık 130 Kazak doktor bilimsel eğitimlerden faydalandı.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Kazakistan arasındaki sağlık alanındaki işbirliğinin her geçen yıl güçlendiğini belirtti.

Gerçekleştirilen eğitim programlarının bilgi ve tecrübe paylaşımına önemli katkı sunduğunu ifade eden Erdoğmuş, modern tıbbi uygulamaların bölge ülkelerinde yaygınlaştırılmasına yönelik projeleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Erdoğmuş, Türkiye, Kazakistan ve farklı ülkelerden sağlık profesyonellerini bir araya getiren etkinliğin iki ülke arasındaki sağlık diplomasisinin geliştirilmesine ve bilimsel işbirliğinin artırılmasına katkı sağladığını da sözlerine ekledi.