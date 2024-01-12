Kazakistan, 2023 yılında Almanya\'ya 993 bin ton petrol sevk etti

Kazakistan'ın, 2023 yılında Almanya'ya 993 bin ton petrol sevk ettiği bildirildi.

Kazakistan Ulusal Petrol ve Gaz Şirketi Kazmunaygaz, Ulusal Petrol Taşımacılığı Şirketi (KazTransOil) tarafından geçen yıl Almanya'ya yapılan petrol ihracatına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, Kazakistan 2023'te Almanya'ya toplam 993 bin ton petrol sevk etti.

Bu rakamın 2024'te 1,2 milyon tona çıkarılması planlanıyor.

Bu ay ise Almanya'ya 100 bin ton Kazak petrolü gönderilecek.

Kazakistan, Şubat 2023'ten itibaren Druzhba boru hattı üzerinden Almanya'ya petrol ihraç etmeye başlamıştı.