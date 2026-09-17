Kazakistan 2035'e kadar 8,4 gigavat yenilenebilir kapasite kurmayı hedefliyor - Son Dakika
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Kazakistan 2035'e kadar 8,4 gigavat yenilenebilir kapasite kurmayı hedefliyor

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Kazakistan 2035\'e kadar 8,4 gigavat yenilenebilir kapasite kurmayı hedefliyor
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Kazakistan, enerji sektörünü geliştirme planı kapsamında 2035'e kadar en az 8,4 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesini devreye almayı planlıyor. Enerji Bakanı Yardımcısı Sanzhar Zharkeshov, ülkede halihazırda toplam kurulu kapasitesi yaklaşık 3,8 gigavat olan 170 yenilenebilir enerji tesisinin işletildiğini belirtti.

ASTANA, 17 Eylül (Xinhua) -- Kazakistan, enerji sektörünü geliştirme planı kapsamında 2035'e kadar en az 8,4 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesini devreye almayı planlıyor.

Kazakistan Enerji Bakanı Yardımcısı Sanzhar Zharkeshov çarşamba günü başkent Astana'da düzenlenen 3. Bölgesel Orta Asya ve Avrupa Karbonsuzlaştırma Forumu'nda yaptığı açıklamada, ülkede halihazırda toplam kurulu kapasitesi yaklaşık 3,8 gigavat olan 170 yenilenebilir enerji tesisinin işletildiğini belirtti.

Zharkeshov, 2030'a kadar yenilenebilir enerjinin payını yüzde 15'e, 2050'ye kadar alternatif ve düşük karbonlu enerjinin payını yüzde 50'ye çıkarma hedeflerine ulaşmak için yıllık yenilenebilir enerji ihaleleri düzenlemeye ve stratejik yatırımcılarla büyük projeler uygulamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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