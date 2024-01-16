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Kazakistan, 21 Bin 325 Kazak Kökenli Kişiye Oturma İzni Verdi - Son Dakika
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Kazakistan, 21 Bin 325 Kazak Kökenli Kişiye Oturma İzni Verdi

Kazakistan'ın 2023'te ülkeye göç eden 21 bin 325 Kazak kökenli kişiye oturma izni verdiği bildirildi. Geçen yıl ana vatanlarına dönen 21 bin 325 etnik Kazak 'kandaş' statüsü aldı. Ülkede oturma izni verilen bu Kazakların yüzde 50,3'ü Özbekistan, yüzde 21,5'i Çin, yüzde 10,2'si Moğolistan, yüzde 9,2'si Türkmenistan, yüzde 6,8'i Rusya, kalan yüzde 2'si ise diğer ülkelerden göç etti. Kazakistan hükümeti, Sovyetler Birliği döneminde siyasi baskı ve kıtlık nedeniyle yurt dışına gidenlerin yanı sıra devlet sınırlarının çizilmesiyle komşu ülkelerde kalan yaklaşık 5 milyon Kazak'ı ülkeye geri getirmeyi amaçlıyor.

Kazakistan, 21 Bin 325 Kazak Kökenli Kişiye Oturma İzni Verdi
16.01.2024 - 15:37,
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Kazakistan'ın 2023'te ülkeye göç eden 21 bin 325 Kazak kökenli kişiye oturma izni verdiği bildirildi.

Kazakistan Çalışma ve Toplumu Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ana vatanlarına dönen 21 bin 325 etnik Kazak "kandaş" statüsü aldı.

Böylece ülkede oturma izni verilen bu Kazakların yüzde 50,3'ü Özbekistan, yüzde 21,5'i Çin, yüzde 10,2'si Moğolistan, yüzde 9,2'si Türkmenistan, yüzde 6,8'i Rusya, kalan yüzde 2'si ise diğer ülkelerden göç etti.

Bu kişilerden 2 bin 337'si, ülkenin az nüfuslu bölgeleri Akmola, Abay, Kostanay, Pavlodar, Doğu ve Kuzey Kazakistan eyaletlerine yerleştirildi.

Bağımsızlığını 1991'de kazanmasından bu yana nüfusunu artırmaya yönelik politika yürüten Kazakistan hükümeti, Sovyetler Birliği döneminde siyasi baskı ve kıtlık nedeniyle yurt dışına gidenlerin yanı sıra devlet sınırlarının çizilmesiyle komşu ülkelerde kalan yaklaşık 5 milyon Kazak'ı ülkeye geri getirmeyi amaçlıyor.

Bu politika sayesinde, bugüne kadar ülkeye 1 milyon 128 binden fazla etnik Kazak göç etti.

Son yıllarda ülkeye göç eden Kazaklara verilen yıllık kota sayısını 10 binden 20 bine çıkaran hükümet, bu kişilere devlet yardımıyla istihdam edilme, üniversiteye giriş hakkı kazanma, sağlık hizmetleri ve sosyal ödemelerden yararlanma gibi birçok öncelik sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla 2020'de, etnik Kazaklar için oturma izniyle birlikte vatandaşlığa eş zamanlı başvurma süreci kolaylaştırıldı.

Kaynak: AA
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