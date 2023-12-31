Kazakistan, Astana\'da havai fişek gösterileriyle yeni yılı karşıladı

Kazakistan yeni yılı başkent Astana'da havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Kazakistan, Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de, 2024'e "merhaba" dedi.

Astana sakinleri, havai fişek gösterilerini donmuş Yesil Nehri'nin kenarından izledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de ülkede saatler 00.00'ı gösterdiğinde ulusal televizyon kanalları aracılığıyla görüntülü tebrik mesajı yayımladı.

Tokayev, geçen sene Kazakistan'daki gelişmeleri sıralayarak, "2023 yılı, ülkemiz için hem başarılı hem zorlukların yılı oldu. Yeni yıla halkımız müjdeli haberle giriyor. Yakında ülke nüfusu 20 milyona ulaştı." dedi.

2023'te Kazakistan ekonomisinin yüzde 4,9 büyüme kaydettiğini aktaran Tokayev, "Yeni yıl, yeni görevler demektir. Milletimizin yeni yükselişine şahit olacağımız bir yıl olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı. ???????