Kazakistan Cumhurbaşkanı: Asya, küresel büyümeye güç vermeye devam edecek - Son Dakika
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Kazakistan Cumhurbaşkanı: Asya, küresel büyümeye güç vermeye devam edecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dünya ekonomisinin yeni bir kalkınma paradigması gerektiren zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Tokayev, Asya'nın önümüzdeki yıllarda küresel büyümeye ve kalkınmaya güç vermeye devam edeceğini söyledi. Ayrıca, eşitlik ve açıklık ilkelerine dayalı yeni bir ticaret sistemi ve küresel bir finansal çerçevenin oluşturulması, gıda güvenliğinin artırılması, ulaştırma işbirliğinin genişletilmesi ve teknolojik işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

28.03.2024 18:43  Güncelleme: 18:45
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BOAO, 28 Mart (Xinhua) -- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dünya ekonomisi yeni bir kalkınma paradigması gerektiren çeşitli zorluklarla uğraşırken, Asya'nın önümüzdeki yıllarda küresel büyüme ve kalkınmaya güç vermeye devam edecek konumda olduğunu söyledi.

Perşembe günü Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı'nın açılış töreninde konuşan Tokayev, toplantının jeopolitik karmaşa ve ekonomik çalkantılarla beslenen benzeri görülmemiş bir küresel belirsizlik ortamında gerçekleştiğini ve "görünümün pek iç açıcı olmadığını" vurguladı.

Cumhurbaşkanı, dünyanın karşı karşıya olduğu başlıca zorluklardan birinin, "büyük ekonomiler arasında devam eden ticari gerilimler, korumacı politikalar ve küresel tedarik zincirlerini bozan, ekonomik büyümeyi engelleyen ve yatırımcıların güvenini baltalayan, tırmanıştaki ticari ihtilaflar" olduğunu söyledi.

Tokayev, küresel ekonominin yeni bir kalkınma paradigmasına ihtiyaç duyduğunun ve bu güçlükler çözüme kavuşturulamazsa önümüzdeki 10 yıllık dönemde birtakım fırsatların kaçabileceğinin bariz olduğu uyarısında bulundu.

Bu bağlamda, Asya'nın yeni bir sürdürülebilir kalkınma dönemine giden yolda liderlik ettiğini vurgulayan Tokayev, bölgede doğrudan yabancı yatırımlardaki kayda değer büyümeye, zengin insan kaynaklarına, güçlü orta sınıf tüketimine ve bu yıl küresel büyümeye yüzde 60 oranında katkıda bulunma beklentisine dikkat çekti.

Tokayev, zorlukların üstesinden ortaklaşa gelebilmek için eşitlik ve açıklık ilkelerine dayalı yeni bir çok taraflı ticaret sisteminin ve tüm uluslara eşit faydalar sağlayan küresel bir finansal çerçevenin oluşturulması, gıda güvenliğinin artırılması, Asya ülkeleri arasındaki ulaştırma işbirliğinin genişletilmesi ve teknolojik işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Kazakistan, Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan Cumhurbaşkanı: Asya, küresel büyümeye güç vermeye devam edecek - Son Dakika

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