Kazakistan Cumhurbaşkanı, sel felaketi nedeniyle uluslararası etkinlikleri iptal etti

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede meydana gelen seller nedeniyle tasarruf amacıyla bu yıl yapılması planlanan bazı uluslararası etkinlikleri iptal etme kararı aldıklarını bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, sel felaketinin yaşandığı ülkenin kuzeyini ziyaret etti.

Tokayev, burada Sergeevskiy Barajı üzerinde havadan incelemelerde bulundu ve eyalet valisinden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Ardından bölge halkıyla bir araya gelen Tokayev, milletçe zor bir dönemden geçtiklerini, suların yavaş yavaş çekilmeye başladığını ancak gelecek 10 günün kritik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tüm sel mağdurlarına bir kerelik tazminatlar ödendi. Hasar tespit komisyonu çalışmaları tamamlandıktan sonra mülk hasarı için tazminatlar ödenmeye başlayacak. Evleri onarıma müsait olmayanlara yeni evler inşa edilecek ve gerekli altyapısı da sağlanacak. Ayrıca sel mağdurlarına kredi ve borçlarda erteleme olanağı tanınacak."

Tokayev ayrıca sellerle ilgili zor durum nedeniyle devlet bütçesinde tasarruf etmek amacıyla ülkede bu yıl yapılması planlanan bazı uluslararası etkinlikleri iptal etme kararı aldıklarını bildirdi.

Tokayev, bu yaz Astana'da yapılacak Uluslararası Astana Forumu'nu iptal ettiklerini aktararak, "Maddi kaynakların tasarrufu için büyük bir uluslararası forumu iptal ettim. Dünya Göçebe Oyunları'nı artık iptal etmek mümkün değil ama bütçesi önemli ölçüde azalacak. Bunun yanı sıra ülkemizin Tokyo'daki Dünya Sergisi'nin katılımına ayrılan bütçe de kısıtlanacak." dedi.

Kazakistan'da bazı bakanlıklar da bazı uluslararası organizasyonları iptal ettiklerini duyurmuştu.

Kazakistan'da yoğun yağışlı geçen kış sonrası kar suyunun taşkınlara yol açması sonucu seller meydana gelmiş, 5 bin 708 ev sular altında kalmıştı.

Acil Durumlar Bakanlığının güncel verilerine göre, bugüne kadar su altında kalan bölgelerden tahliye edilenlerin sayısı 39 bin 222'si çocuk olmak üzere 113 bin 693 kişiye ulaştı. Sel bölgelerine 1445 ton insani yardım ulaştırıldı.