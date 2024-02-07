Kazakistan Cumhurbaşkanı yapay zeka teknolojilerinin kullanımını teşvik ediyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ekonomide yapay zeka teknolojilerinin yaygın kullanımının son derece önemli olduğunu belirterek, yeni kurulan hükümete bu alanda temel bir kurumsal ortam oluşturma talimatı verdi.
Tokayev, Oljas Bektenov başkanlığındaki yeni hükümetin ilk genişletilmiş toplantısına katıldı.
Kazakistan ekonomisinin son bir yıllık sonuçları ile geleceğe yönelik hedeflerinin belirlendiği toplantıda konuşan Tokayev, "Geçen yıl ülke ekonomisi yüzde 5,1 büyüme kaydetti. En önemlisi kalkınmada olumlu dinamikleri korumayı başardık." dedi.
Tokayev, yeni hükümetin ana hedefi ekonomik büyüklüğü 2029'a kadar 450 milyar dolara çıkarmak için ülkenin her yıl en az yüzde 6 büyüme kaydetmesi gerektiğini vurguladı.
Ekonomide tutarlı ve dinamik bir liberalleşme rotasının izlenmesi gerektiğine dikkati çeken Tokayev, "Kazakistan'ı temelde yeni bir kalkınma düzeyine getirebilecek tek yol budur." değerlendirmesini yaptı.
Tokayev, ayrıca ekonomide yapay zeka teknolojilerinin yaygın kullanımının son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Uzmanlara göre, 2026 yılına kadar dünyadaki işletmelerin yüzde 80'inden fazlası yapay zeka araçlarını kullanacak. Yapay zekanın gelişimi ülkemizde ekonomik ilerlemenin ve inovasyonun itici gücü haline gelebilir. Bunun için temel bir kurumsal ortamın oluşturulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Yapay zeka alanında önde gelen yabancı uzmanları ülkeye çekmek için "Digital Nomad Residency" adlı bir programın hayata geçirilmesi talimatı veren Tokayev, "Ülkemizi dünyanın her yerinden gelen dijital göçebelerin çekim noktası haline getirmeliyiz." dedi.
Tokayev, bunun yanı sıra vergi politikasının etkinliğinin artırılması, yabancı yatırımın gelmesi için bürokrasinin azaltılması, yolsuzlukla mücadelenin sürdürülmesi, sanayi sektöründe reformun yapılması, tarımda yerli üretim payının artırılması ve ülkenin ulaşım ve lojistik potansiyelinin güçlendirilmesi gibi alanlarda hedeflerini belirledi.
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