Kazakistan'da 5. Dünya Göçebe Oyunları'na hazırlıklar tamamlanıyor

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Kazakistan'ın ev sahipliğinde 90'a yakın ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla yapılacak 5. Dünya Göçebe Oyunları'na hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

Dünyadaki geleneksel sporların "olimpiyatları" olarak 2 yılda bir düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi 8-13 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak.

Daha önce ilk 3'ü Kırgızistan'ın Çolpan Ata ve 4'üncüsü İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, 89 ülkeden 2 binden fazla geleneksel sporcunun katılımıyla ilk kez bir başkentte yapılacak olmasıyla öne çıkıyor.

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı, UNESCO, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Dünya Etnospor Konfederasyonu, Kazakistan Etnospor Birliği gibi kuruluşların işbirliğinde "Ulu Dala Dübiri" (Büyük Bozkırdaki Buluşma) sloganıyla düzenlenecek 5. Dünya Göçebe Oyunları'na hazırlıklar tamamlanıyor.

5. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.

Astana'da 5. Dünya Göçebe Oyunları için Astana Arena Stadyumu ile "Kazanat" hipodromunun aralarında olduğu toplam 7 tesis hazırlandı. Bunun yanı sıra göçebe yaşam tarzında tasarlanan 10 hektarlık alanda büyük "etno köy" inşa ediliyor.

Başkent Astana caddeleri de oyunların afişleriyle doluyken şehirdeki 5. Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Ofisi'nde yoğun bir hazırlık çalışması sürüyor.

5. Dünya Göçebe Oyunları İcra Direktörü Nail Nurov, oyunlara hazırlık aşamasını AA muhabirine değerlendirdi.

Nurov, 5. Dünya Göçebe Oyunları için hazırlıkların son aşamasına geldiklerini belirterek, "Bu yıl ülkemizde meydana gelen büyük sel felaketine rağmen hazırlıkları büyük bir ölçüde tamamlamayı başardık. Ülkemiz ve başkentimiz oyunlara hazır." diye konuştu.

Dünya Göçebe Oyunları'nın sadece bir spor etkinliği olmadığını, kültür ve bilim gibi etaplardan da oluştuğunu anlatan Nurov, şöyle devam etti:

"Şu anda 10 hektarlık alanı kapsayan büyük bir etno köy kuruyoruz. Burada zengin göçebe kültüründen sahnelerin yanı sıra Türk halklarının zanaatkarlar kenti de olacak. Bilim etabında ise geleneksel spor alanında bilimsel sunumların yapılacağı konferanslar düzenlenecek. Bu kez özellikle göçebelerin beslenme kültürü ele alınacak."

Açılış törenine 10'dan fazla ülkenin liderleri katılacak

Nurov, 5. Dünya Göçebe Oyunları için 89 ülkeden 2 binden fazla heyetin geleceğini kaydederek, "Oyunların büyük bir kısmını atlı sporlar oluşturuyor. Katılımcı ülkelerin müsabakalara kendi atlarıyla katılmasını istiyoruz ancak lojistik konusu özellikle atlar için çok pahalı ve zahmetlidir. 5. Dünya Göçebe Oyunları'na katılacak takımlar için 400 at hazırladık. Sadece komşu ülkelerden Özbekistan ve Kırgızistanlı sporcular kendi atlarıyla gelecek." dedi.

5. Dünya Göçebe Oyunları'nın 8 Eylül'de "Astana Arena" stadyumunda görkemli bir açılış töreniyle başlayacağını dile getiren Nurov, törene 10'dan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılacağını bildirdi.

"Etnospor yükselişte"

Nurov, oyunlara hazırlıklarda Dünya Etnospor Konfederasyonunun kendilerine destek verdiğini ve halihazırda organizasyon ofisinde konfederasyonun 2 çalışanının görev aldığını söyleyerek, "5. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreninde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen geleneksel sporculara hitap edeceğini memnuniyetle belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

Dünya Göçebe Oyunları için Astana'ya 100 ile 150 bin turist gelmesini beklediklerini anlatan Nurov, "Genel olarak ülkemizde ve Türk dünyası ile Orta Asya coğrafyasında etnospor yükselişte. Göçebe Oyunları, sıra dışı programıyla insanların ilgisini çekiyor. Ulusal kültür, gelenekler, yeni yüzler bu etkinliğe ilginin artmasını sağlıyor." dedi.

Nurov, her şeyden önce oyunların adil geçmesini önemsediklerinin altını çizerek, "Oyunlarda toplam 370 hakem görev alacak. Ayrıca teknik imkanlardan da yararlanılacak. Çok hızlı ve takım halindeki atlı spor müsabakalarında görüntülü değerlendirme hakkı tanınacak." ifadesini kullandı.