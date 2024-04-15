Kazakistan'da kadın ve çocuklara yönelik şiddetin cezasını ağırlaştıran yasa kabul edildi - Son Dakika
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Kazakistan'da kadın ve çocuklara yönelik şiddetin cezasını ağırlaştıran yasa kabul edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kadın haklarının ve çocukların güvenliğinin sağlanmasına yönelik kanunda değişiklik ve eklemelerin yapılmasını öngören yasa tasarısını imzaladı. Yapılan değişikliklerle birlikte ülkede aile içi şiddete yönelik cezalar ağırlaştırıldı. Kadın ve çocuklara yönelik şiddete karşı cezalar artık idari değil cezai suç kapsamına alındı. Ayrıca çocuklara yönelik cinsel istismar ve reşit olmayan birisine karşı cinsel nitelikte şiddet içeren eylemlerde sadece müebbet hapis cezası uygulanacak. Bu yasa değişiklikleriyle birlikte aile içi şiddetin önlenmesine yönelik mevcut yasal araçlar güçlendirilmiş oldu.

15.04.2024 15:03  Güncelleme: 15:06
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Kazakistan'da kadın ve çocuklara yönelik şiddetin cezasını ağırlaştıran yasa kabul edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kadın haklarının ve çocukların güvenliğinin sağlanmasına yönelik kanunda değişiklik ve eklemelerin yapılmasını öngören yasa tasarısını imzaladı.

Buna göre, ülkede aile içi şiddete yönelik cezalar ağırlaştırıldı.

Özellikle kadın ve çocuklara yönelik şiddete karşı cezaların ağırlaştırılmasını amaçlayan yasaya göre, "kasten sağlığa hafif zarar verme ve darp", artık idari değil cezai suç kapsamına alındı.

"Sağlığa kasten ağır ve orta derecede zarar verme" durumunda ise "özgürlüğün kısıtlanmasını" içeren cezanın yerine hapis cezası uygulanacak.

"Çocuklara yönelik cinsel istismar ve reşit olmayan birisine karşı cinsel nitelikte şiddet içeren eylemlerde", kanunda öngörülen alternatif ceza türlerine yer verilmeyecek, sadece müebbet hapis uygulanacak.

Bunun yanı sıra güvenliklerini sağlamak için 16 yaş altı çocukların, ücretlerini ödeyemedikleri takdirde toplu taşıma araçlarından zorla indirilmeleri yasaklandı.

Ayrıca ilgili yasa kapsamında, ilk kez çocuklara yönelik zorbalık veya siber zorbalığa ilişkin idari sorumluluk getirildi.

2023'te aile içi şiddete yönelik 108 cinayet vakası kaydedildi

Eski Ulusal Ekonomi Bakanı Kuandık Bişimbayev'in, 9 Kasım 2023'te restoranda eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınması ve mahkemesinin kamuoyuna açık devam etmesi nedeniyle aile içi şiddet konusu ülkede gündemdeki yerini koruyor.

Kazakistan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Artur Lastayev, aile içi şiddete ilişkin yayımladığı özel raporda, 2023'te aile içi şiddete yönelik 108 cinayet vakasının kaydedildiğini bildirdi.

Lastayev, ülkedeki toplam cinayetin yüzde 23'ünü aile içi cinayetin oluşturduğunu belirterek, "Son 5 yılda ülkede cinayetlerde genel düşüş yaşanmasına rağmen istatistikler aile içi cinayetlerin hemen hemen aynı seviyede olduğunu gösteriyor." dedi.

Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik mevcut yasal araçların yetersiz kaldığını kaydeden Lastayev, "Toplumun son zamanlarda bu alanda mevzuatın sıkılaştırılması yönündeki taleplerinin nedeni budur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kazakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

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