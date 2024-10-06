Kazakistan'da Nükleer Enerji Referandumu - Son Dakika
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Kazakistan'da Nükleer Enerji Referandumu

Kazakistan\'da Nükleer Enerji Referandumu

Kazakistan, nükleer enerji santralinin inşası için referanduma gidiyor. Oy verme işlemi başladı.

06.10.2024 10:16
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Kazakistan'da halk, ülkede ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda kararını vermek için sandık başına gidiyor.

Kazakistan'da nükleer enerji santralinin inşası için düzenlenen referandumda oy verme işlemi başladı.

Toplamda 10 bin 323 sandığın kurulduğu ülkede oy verme işlemi, yerel saatle 07.00'den itibaren sürüyor.

Oy verme işlemi aynı zamanda Kazakistan'ın 59 ülkedeki temsilciliklerinde de yapılıyor.

Ülkede kayıtlı 12 milyon 244 bin 683 seçmenin referandumda oy kullanması bekleniyor.

Seçmenler, referandumda "Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşa edilmesine rıza gösteriyor musunuz?" sorusuna "evet" veya "hayır" cevabını veriyor.

Referandumu, Türk Devletleri Teşkilatı Uluslararası Gözlem Misyonu başta olmak üzere 4 uluslararası örgütten 102, 30 ülkeden de 75 yabancı gözlemci takip ediyor.

"Devlet, halkın kararına göre hareket edecektir"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de referandumda oyunu kullandı.

Başkent Astana'daki 211 numaralı sandıkta oyunu kullanan Tokayev, ardından basın mensuplarına konuştu.

Tokayev, bugünün ülke tarihine geçeceğini belirterek, "Ülkemizde nükleer enerji santrali olacak mı olmayacak mı seçimini vatandaşlarımız yapacak. Referandum, doğrudan demokrasinin çok etkili bir mekanizmasıdır. Devlet, halkın kararına göre hareket edecektir." dedi.

Referandumda halkın desteğinin alınması durumunda Kazakistan'da ilk nükleer enerji santralinin inşasını kimin üstleneceği sorusunu da yanıtlayan Tokayev, "Bu konudaki şahsi vizyonum, Kazakistan'da en ileri teknolojilere sahip küresel şirketlerden oluşacak uluslararası bir konsorsiyumun çalışması gerektiğidir." ifadesini kullandı.

Referandumda oy verme işlemi, yerel saatle 20.00'de sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan'da Nükleer Enerji Referandumu - Son Dakika

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