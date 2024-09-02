Kazakistan'da nükleer enerji santrali için referandum düzenlenecek - Son Dakika
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Kazakistan'da nükleer enerji santrali için referandum düzenlenecek

Kazakistan\'da nükleer enerji santrali için referandum düzenlenecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede nükleer enerji santralinin inşa edilmesine yönelik kararın halk tarafından alınması için 6 Ekim'de ülke çapında referandum düzenleneceğini duyurdu.

02.09.2024 10:46
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede nükleer enerji santralinin inşa edilmesine yönelik kararın halk tarafından alınması için 6 Ekim'de ülke çapında referandum düzenleneceğini duyurdu.

Tokayev, Kazakistan Parlamentosunun yeni yasama yılı açılışında geleneksel halka sesleniş konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, büyüyen küresel enerji kıtlığına dikkati çekerek, güvenilir ve çevre dostu enerji kaynaklarına ihtiyaçları olduklarını söyledi.

Bu nedenle ülkede nükleer enerjinin gelişimine önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Tokayev, Kazakistan ekonomisinin hızla artan ihtiyaçlarını sadece nükleer enerji santralinin karşılayabileceğine işaret etti.

Tokayev, halihazırda gelişmiş ve gelişmekte olan 30 ülkede 200'e yakın nükleer santralin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Uzun vadeli ulusal çıkarları ve ülkemizin 'özelliklerini' dikkate alarak geleceği düşünmeliyiz." diye konuştu.

Nükleer santral inşa etme konusunun son bir yıldır ülkede kamuoyu tarafından aktif bir şekilde tartışıldığını kaydeden Tokayev, "Ülke için önemli olan her adım halkın desteğiyle atılması gerekiyor. Nükleer enerji santralinin inşa edilmesine yönelik referandum düzenlenmesi konusunu geçen yıl dile getirdim ve dolayısıyla bu konu bir yıldır kamuoyunun gündeminde. Bu sürenin vatandaşların bilinçli karar vermesi için yeterli bir süre olduğuna inanıyorum. Bu bağlamda hükümetin önerisini destekliyorum. Nükleer enerji santralinin inşa edilmesine yönelik ülke çapındaki referandum bu yıl 6 Ekim'de yapılacak ve bugün ilgili kararı imzalıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kazakistan, 6 Ekim, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da nükleer enerji santrali için referandum düzenlenecek - Son Dakika

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