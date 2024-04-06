Kazakistan'da sel: 46 bin 755 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Kazakistan'da sel: 46 bin 755 kişi tahliye edildi

Kazakistan'da Mart ayından bu yana yaşanan sel felaketinde toplam 46 bin 755 kişi tahliye edildi. Ülkenin doğu, merkez ve kuzey bölgelerinde meydana gelen sel etkisini sürdürürken, binlerce ev sular altında kaldı. Cumhurbaşkanı Tokayev, halka hitap ederek devletin ilgisinden hiçbir vatandaşın mahrum kalmayacağını ve tüm kayıpların telafi edileceğini söyledi.

06.04.2024 17:48  Güncelleme: 17:50
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- Kazakistan'da sel: 46 bin 755 kişi tahliye edildi

ASTANA - Kazakistan'da Mart ayından bu yana karların erimesi sonucu yaşanan sel felaketinde toplam 46 bin 755 kişi tahliye edildi.

Kazakistan'da şiddetli yağışlar ve eriyen karlar nedeniyle ülkenin doğu, merkez ve kuzey bölgelerinde meydana gelen sel etkisini sürdürürken tahliye çalışmaları da devam ediyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada Akmola, Aktöbe, Atırav, Kostanay, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde 3 bin 171 evin sular altında kaldığı belirtildi. Bin 451 evden kar suyunun pompalandığı aktarılan açıklamada, "14 bin 589'u çocuk toplam 46 bin 755 kişi tahliye edilirken 759 çocuk 2 bin 62 kişi helikopterle kurtarıldı. Ayrıca, 60 bin çiftlik hayvanı kurtarıldı. Geçici barınaklarda 6 bin 439'u çocuk toplam 12 bin 541 kişi bulunuyor. 7 milyon metreküpten fazla kar suyu pompalandı" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, sel nedeniyle halka hitap etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "Uzun yıllar benzeri görülmemiş bir doğal afet yaşandı. Belki de ölçeği ve sonuçları bakımından son 80 yılı aşkın süredir yaşanan en büyük felaket. Sel nedeniyle ülkenin 10 bölgesinde yerel düzeyde acil durum ilan edildi" ifadesini kullandı. Arama kurtarma çalışmalarının kendisinin denetimi altında olduğunu kaydeden Tokayev, durumun zor olduğunu, ancak umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini belirterek, "Bu durumu düzelteceğiz. En önemlisi can kayıplarını önlemek. Selden etkilenen vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum: hiçbiriniz devletin ilgisinden mahrum kalmayacaksınız, hepinize mali ve gerekli tüm yardımlar sağlanacaktır, tüm kayıplarınız telafi edilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kazakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da sel: 46 bin 755 kişi tahliye edildi - Son Dakika

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